Министр образования Молдавии Игорь Шаров на брифинге в понедельник сообщил, что власти разработали семь вариантов возобновления школьных занятий с 1 сентября.

Власти Молдавии в середине марта из-за коронавируса приняли решение перевести всех школьников на дистанционное обучение.

«Пришло время планировать возвращение учеников в классы, мы должны не бояться, а проявить максимальные бдительность, внимание, обеспечить безопасность. Впереди – недели плотной работы, чтобы 1 сентября в школах зазвенел звонок, у нас разработано семь моделей возобновления работы школ в следующем учебном году», — заявил Шаров.

Министр отметил, что в 75% школ, где обучаются менее 300 детей, можно обеспечить их присутствие на занятиях в обычном режиме. Если в школах учатся от 300 до 450 детей, то занятия можно провести в две смены, уроки могут быть сокращены с 45 до 30 минут. Школы, в которых больше учеников, могут выбирать один из четырех вариантов: комбинированное обучение (ежедневное чередование обучения в школах с дистанционным преподаванием); гибридное обучение (половина учеников будет обучаться онлайн, а другая — присутствовать в школе, обе группы чередуются ежедневно); еженедельное обучение (половина учеников обучается онлайн, а другая — в школе, чередуются еженедельно); смешанная модель обучения предлагает совмещение нескольких вариантов. В отдельных случаях допускается полный переход на дистанционное обучение при регистрации резкого роста числа зарегистрированных случаев коронавируса в классе, школе или населенном пункте.

По словам Шарова, эти семь моделей будут вынесены на публичные консультации. Директора школ обсудят этот вопрос с учителями и родителями и решат, какой метод лучше всего подходит для школы.

Ранее власти Молдавии сообщили о 19382 зарегистрированных случаях коронавируса, 642 из которых стали летальными.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.