Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5441 и составляет 208 392, от осложнений заболевания скончались ещё 719 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"В настоящий момент мы имеем 208 392 положительных пробы на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В это число входят 25 779 летальных случаев. 267 288 проб в подозрительных случаях дали негативный результат", — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 66 440 подозрительных случаев заболеваний и 1903 летальных случая. За сутки подтверждены 719 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.