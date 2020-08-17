Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, сообщает «ЕвроПульс».

Планируется, что запрет будет действовать как минимум до 31 октября, но может быть продлен и на зимний период.

Сейчас во Франции стоит аномальная жара, которая плохо сказывается на здоровье людей. Если к палящему солнцу добавить еще и табачный дым, отдых на пляже может обернуться серьезной нагрузкой на организм, посчитали чиновники.

От нового запрета должны выиграть и морские обитатели. Как заявили в мэрии Марселя, один попавший в воду окурок заражает тяжелыми металлами и продуктами горения до 500 литров воды.

Другие крупные города во Франции – например, Ницца и Париж — уже запретили курить на городских пляжах. В некоторых городах, к примеру, в Страсбурге, запрет распространяется и на другие открытые зоны отдыха — в частности, парки и скверы.