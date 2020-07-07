Полицейские власти Малайзии начали расследование в отношении журналистов телеканала Al Jazeera, которых подозревают в «подстрекательстве к бунту и антиправительственным действиям» в связи с публикацией сюжета о судьбе нелегальных мигрантов, массово арестованных в стране во время пандемии COVID-19, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.

«Так как к нам поступили заявления о противоправном характере репортажа, показанного телеканалом, мы обязаны провести тщательное расследование, которое должно определить, есть ли в действиях подозреваемых состав преступления», — заявил журналистам в Куала-Лумпуре генерал-инспектор (шеф) полиции Малайзии Абдул Хамид Бадор, слова которого цитирует издание.

«Вскоре мы пригласим репортеров телеканала, которым будет задано несколько вопросов. В их отношении будет проведено следствие на основании требований уголовного кодекса Малайзии и Закона об антигосударственной деятельности. Мы увидим, будут ли им предъявлены обвинения, после того, как они ответят на наши вопросы», — заявил он, отметив, что на журналистов в полицию поступило не одно, а несколько заявлений.

В опубликованном на прошлой неделе репортаже программы 101 East под названием «Запертые в малайзийском локдауне» телеканал рассказал о судьбе нелегальных мигрантов, которых в разгар пандемии коронавируса малайзийские власти массово арестовали и поместили в центры временного содержания иммиграционной полиции, в которых затем из-за скученности и несовершенства систем вентиляции произошли крупные вспышки заболевания. В программе выступили несколько оказавшихся на свободе иммигрантов, прошедших через заключение в центрах временного содержания во время пандемии.

По информации газеты, иммиграционные власти в настоящее время разыскивают одного из них, 25-летнего гражданина Бангладеш Райхана Кабира, в связи с полицейским расследованием.

В понедельник в ответ на демонстрацию репортажа старший министр Малайзии по вопросам безопасности Исмаил Сабри Яакоб публично обвинил телеканал в производстве и распространении фальшивых новостей, и призвал его руководство и сотрудников извиниться перед гражданами Малайзии.

В связи с расследованием, которое ведется под личным контролем генерал-инспектора малайзийской полиции, Иммиграционный департамент Малайзии напомнил всем иностранцам, проживающим в стране по долгосрочным визам и разрешениям, о вероятности отзыва виз и разрешений в случае распространения ими высказываний, порочащих власти страны, сообщает издание.