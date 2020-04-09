Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил в четверг, 9 апреля, председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в ходе заседания республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«По поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и всех граждан, прибывающих в Республику Крым. Они обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в республику Крым. То есть не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест», — приводит его слова «РИА Новости».

Гоцанюк рассказал, что в аэропорту всем гражданам будут выдавать памятки по самоизоляции, а также контактные данные медицинских учреждений в случае ухудшения самочувствия. По словам председателя правительства полуострова, соответствующие изменения будут внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за COVID-19.

По состоянию на 9 апреля, в Крыму выявлено 26 случая заражения коронавирусом.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

На фоне распространения коронавируса в республике приостановлено автобусное и троллейбусное сообщение между городами региона до 14 апреля. Автобусное сообщение Крыма с другими субъектами РФ временно прекращено.

С 1 апреля режим самоизоляции действует в Севастополе, на въездах в город развернуты блокпосты.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.