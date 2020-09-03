Власти Кипра проведут масштабную проверку выданных за 18 лет (начиная с 2002 года) «золотых паспортов», сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос. Для этих целей будет создана специальная комиссия. Поводом для проверки стали публикации Al Jazeera, где сообщалось, что выданные по программе «паспорта в обмен на инвестиции» документы вручались не только законопослушным людям, но и подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе россиянам.

Подготовкой спецкомиссии займется генпрокурор Кипра, сообщается на сайте службы информации правительства острова. По словам Коусиоса, группа получит «широкие полномочия для расследования». Ранее в МВД Кипра заявили, что всех кандидатов на получение гражданства тщательно проверяли и никаких вопросов к этим людям у властей не было.

В августе Кипр изменил условия получения «золотого паспорта». В частности, теперь «политически значимые лица» (главы государств, высокопоставленные чиновники и военные офицеры, депутаты, судьи, мэры городов, послы и другие) в том случае, если они перестали занимать свой пост год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов. Также у заявителя должна быть справка об отсутствии судимости, которую страна проживания должна выдать не менее чем за полгода до подачи документов (ранее — три месяца).

В частности, поводом для этой проверки послужили материалы телеканала Al Jazeera, опубликовавшего серию расследований под названием «Кипрские документы», в основе которых оказались попавшие к журналистам документы. По версии Al Jazeera, «золотые паспорта» Кипра за годы действия программы нередко покупали «сомнительные личности»: десятки высокопоставленных чиновников и их семей, а также «осужденные преступники, люди в бегах» и различные связанные с политикой фигуры, которые, скорее всего, были замешаны в ситуациях с «грязными» деньгами».

Стоимость кипрского паспорта, как узнали журналисты, составляла около 2,5 миллиона долларов. После появления расследований полиция Кипра начала расследование, чтобы выяснить, кто «слил» документы Al Jazeera.

Согласно инфографике Al Jazeera, за 2017-2019 годы гражданство на Кипре приобрели порядка 2,5 тысячи человек. Из них больше трети — россияне (922 паспорта), второе место занимают китайцы (482 паспорта), третье — украинцы (100 паспортов). Учитывая, что для получения «золотого паспорта» необходимо вложить в экономику Кипра порядка двух миллионов евро, то островная республика заработала на «торговле» своим гражданством больше пяти миллиардов евро (более 440 миллиардов рублей).

Однако Forbes указывает, что Кипр не в первый раз проверяет выдачу своих паспортов. До этого власти изучали материалы о выданных документах за период до 2018 года. Осенью 2019 года власти острова решили отозвать 26 «золотых паспортов». По сведениям СМИ, один из них принадлежал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, однако представитель россиянина опроверг эту информацию. В начале 2020 года издание Phileleftheros сообщило, что власти Кипра решили лишить гражданства еще трех иностранцев.

В начале августа Минфин РФ начал расторжение соглашения о двойном налогообложении с Республикой Кипр. Российская сторона считает, что следование предложениям Кипра приведет к утечке капиталов из РФ — действующее соглашение с Кипром позволяло снизить налоговую ставку при выводе доходов в виде дивидендов из России в офшорную юрисдикцию до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Минфин РФ предложил кипрской стороне поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, но Никосия не согласилась. По данным сайта Минфина РФ, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019-м — более 1,9 триллиона рублей.