Юридические органы Каталонии, в соответствии с распоряжением председателя каталонского правительства Кима Торры, рассмотрят возможность подачи судебного иска против бывшего главы Испании короля Хуана Карлоса в связи с подозрениями в возможной коррупции, сообщила пресс-служба президента женералитета.

«Президент женералитета Ким Торра в связи с появившимися в течение последних недель новостей о бывшем короле распорядился о рассмотрении подачи иска против Хуана Карлоса де Бурбона, Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн и всех тех, кто в той или иной форме участвовал, помогал, способствовал коррупционным действиям или покрывал данные действия, в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение», — говорится в заявлении.

Торра подчеркнул, что все равны перед законом и что «коррупция должна преследоваться в независимости от того, кто к ней причастен». Президент женералитета распорядился выяснить, имели ли место предполагаемые действия и установить виновных, которых необходимо привлечь к уголовной и гражданской ответственности. Согласно Торре, к гражданской ответственности должны быть привлечены непосредственно исполнители, а также «в дополнительном порядке Королевский дом, являющийся самостоятельным юридическим лицом».

Ранее Торра выразил критику в связи с планирующимся визитом нынешнего короля Испании Филиппа VI в Каталонию. В частности, Торра был не доволен тем, что в объявлении о визите не было указано, какие именно зоны намерен посетить король. Глава каталонского правительства также напомнил, что во многих муниципалитетах действуют ограничения на передвижение в связи с COVID-19.

В марте стало известно, что женевская прокуратура ведет расследование о происхождении 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Эти средства, по данным СМИ, — часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля «в качестве подарка» после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. После разразившегося скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.