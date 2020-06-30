Власти Канады продлили по меньшей мере до 31 июля запрет на взъезд в страну для большинства категорий иностранных граждан, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди.

«(Данный запрет — ред.) был продлен до 31 июля из соображений охраны общественного здоровья», — заявила Пурди.

Эта мера изначально вводилась в связи с распространением коронавируса 16 марта. Запрет не распространяется на граждан США и постоянных резидентов Канады. Исключения составляют также дипломаты, ближайшие родственники граждан Канады и некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.

Ранее Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 июля, что также подразумевает запрет на необязательные поездки между странами, отмечает телеканал.

Ранее ЕС включил Канаду в список государств, с которых рекомендовано начать снимать ограничения на необязательные поездки в Евросоюз. Премьер-министр страны Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил на прошлой неделе, что необходимо подходить к вопросу открытия границ крайне осторожно с целью не допустить второй волны распространения коронавируса.

По данным телеканала, власти также продлевают до 31 августа действие строгих требований по самоизоляции для въезжающих в страну. Нарушение карантина может грозить штрафом до 750 тысяч канадских долларов (551,5 тысяч долларов США) или шестимесячным тюремным заключением. В том случае, если нарушение самоизоляции ставит под угрозу жизнь другого человека, штраф может достигать миллиона канадских долларов (735,4 тысяч долларов США), а тюремное заключение — трех лет.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Канаде достигло 103 918 человек. Скончались 8 566 пациентов, излечились свыше 67 178 заболевших.