В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального дистанцирования, сообщает The Sun.

По данным местных СМИ, ограничения были введены, так как табачный дым создает «риск заражения» коронавирусом, а также вынуждает людей снимать маски во время курения.

Запрет распространяется в том числе и на «террасы, где люди находятся в непосредственной близости».

«Мы понимаем, что это непопулярная мера для курильщиков, — сказал врач местной больницы Альберто Фернандес Вильяр. — Но мы не знаем, как болезнь будет вести себя осенью и зимой, и любая разумная норма, которая защищает людей, должна быть одобрена».

Этому примеру могут последовать и другие регионы, в частности, Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Кастилия и Леон.