Власти на северо-западе Испании разыскивают бурого медведя, попавшего в ДТП и, предположительно, получившего тяжелые травмы, передает агентство Europe Press.

Инцидент произошел в субботу на автомагистрали на территории национального парка Сомьедо (автономное сообщество Астурия). Водитель автомобиля не смог увернуться от внезапно вышедшего на дорогу медведя.

Некоторое время после аварии 150-килограммовый медведь лежал на асфальте, у него, очевидно, была повреждена лапа. Однако в момент прибытия экстренных служб животное уже скрылось в лесу.

Ветеринары предполагают, что медведь мог получить тяжелые внутренние повреждения. Власти считают необходимым осмотреть зверя – для этого его надо обнаружить и временно обездвижить с помощью транквилизаторов. В поисках медведя участвуют сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии при поддержке Гражданской гвардии.

Раненый медведь, возможно, залег в одном из самых труднодоступных мест леса, что затрудняет поисковую операцию, отмечает агентство.