Власти Ирана планируют обязать население носить маски из-за коронавируса в зависимости от его распространения в том или ином районе страны, следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана Хасана Роухани.

По словам президента, мир в текущий момент входит в новый этап противодействия коронавирусу, Иран в этом плане не является исключением, в связи с чем стране необходимо принимать быстрые и эффективные меры.

Он добавил, что обязательное использование масок и выполнение предписаний минздрава страны являются теми неизбежными мерами, которые предстоит реализовать на новом этапе борьбы с COVID-19.

«Ответственные лица социально-экономических комитетов и комитетов по безопасности, а также здравоохранения в национальном штабе по противодействию коронавирусу подготовили соответствующие директивы, касающиеся того, в каких районах страны или в каких местах ношение масок будет обязательным», — сказал Роухани в ходе заседания с профильными комитетами упомянутого штаба.

По его словам, власти объявят, как только указание о ношении масок будет утверждено, однако для этого также необходимо подготовить основу, в том числе обеспечить производство различного типа масок, продавая их по низким ценам.

Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей. Кроме того, в последнее время обращает, по замечанию корреспондента Mpravda.com, на себя внимание тот факт, что все меньше и меньше людей стали носить маски, несмотря на наличие в аптеках их и других средств защиты. Такая ситуация наблюдается, по крайней мере, в столице Ирана.

Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлено более 215 тысяч случаев заражения, из них 10,1 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 175 тысяч человек.

В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с потенциально массовым скоплением людей.