Правительство Японии пока не видит необходимости повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, заявил в пятницу генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Несмотря на рост числа госпитализированных, лишь семь человек находятся в тяжелом состоянии, поэтому ситуация в системе здравоохранения не является сложной. В связи с этим мы полагаем, что настоящая ситуация не требует немедленного введения режима чрезвычайного положения», — подчеркнул он.

Суга пояснил, что «рост числа инфицированных связан с расширением тестирования среди работников индустрии развлечений, в том числе клубов и питейных заведений». Генсек также уточнил, что «в 80% выявленных случаев вирус был подтвержден у людей младше 39 лет».

В пятницу в Токио был установлен новый «антирекорд» по числу заразившихся коронавирусом: за сутки в японской столице вирус подтвердили у 293 человек. Всего по стране в пятницу выявлено 505 случаев заражения. Скончались 998 человек, выздоровели 19 755 человек.