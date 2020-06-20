Власти американского города Хьюстон, штат Техас, демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, который изуродовали вандалы, сообщает газета Houston Chronicle со ссылкой на заявление мэрии города.

Статуя Колумба в парке Bell Park на прошлой неделе подверглась вандализму. Руки и лицо памятника облили красной краской и повесили на него табличку со словами «Оторвите голову вашему угнетателю».

Офис мэра Хьюстона сообщил, что статую было решено демонтировать и поместить в хранилище до принятия дальнейшего решения о том, где она будет находиться. Отмечается, что ранее на этой неделе власти Хьюстона убрали в хранилище еще два памятника конфедератам, которые стояли в городских парках.

Протестующие уже снесли памятники Христофору Колумбу в городе Ричмонд, штат Виргиния, и в городе Сент-Пол, штат Миннесота. В Бостоне памятник Колумбу был обезглавлен, в Майами — подвергся вандализму.

Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в США в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.