Искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн — для реализации проектов, основанных на этих технологиях, требуется качественная экспертиза и значительные денежные средства. И если с первым вопросом российским стартапам удается справляться, то со вторым даже у успешных компаний возникают проблемы. Решить их намерены с помощью грантов. На проекты по разработке и внедрению российских цифровых решений министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выделит миллиарды рублей. Как распределят гранты и кто может претендовать на их получение? Какие перспективы у грантовой кампании и насколько она значима для разработчиков — в материале «Ленты.ру».

Операторы на связи

До 2024 года на гранты IT-компаниям выделят 20 миллиардов рублей, из них 7,1 миллиарда распределят до конца 2020-го. Координацией грантов занимаются три специализированных оператора — фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд содействия инновациям (ФСИ). По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, их выбрали как организации с опытом поддержки высокотехнологичных направлений, поэтому они без труда смогут отобрать лучшие заявки.

Поддержку через ФСИ могут получить молодые проекты, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, блокчейна, интернета вещей или новых производственных технологий. На эти цели разработчики могут получить до 20 миллионов рублей. Еще у фонда предусмотрена программа «Старт», она предназначена для стартаперов, в том числе физических лиц. Участники этой кампании имеют шанс получить до трех миллионов рублей на конкретизацию идеи, которая ляжет в основу технического задания или станет основой прототипа информационной системы, продукта или сервиса, говорит Паршин.

В «Сколково» могут выдать грант до 80 миллионов рублей на пилотное коммерческое внедрение российских цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В свою очередь РФРИТ поддерживает более крупные компании, включая лидеров отрасли. Сумма грантов здесь выше — от 20 до 300 миллионов рублей.

«В качестве дополнительной меры поддержки в этот непростой для развития бизнеса период мы снизили объем софинансирования, требуемый от компаний-заявителей, с 50 до 20 процентов», — добавил замглавы ведомства в разговоре с «Лентой.ру».

Гранты помогут игрокам покрыть до 80 процентов стоимости проекта. Сумму можно направить на зарплаты сотрудникам, приобретение программного обеспечения, оборудования и другие расходы. Кроме того, по отдельным программам проект может быть полностью реализован за счет средств гранта.

Две трети от общего объема грантовой поддержки будет задействовано на создание новых конкурентоспособных отечественных IT-продуктов, а оставшаяся треть запланирована на проекты по их внедрению.

«Программы разработаны так, чтобы на грантовую поддержку могли претендовать самые разные проекты. При этом грант могут получить как разработчики IT-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения», — поясняет Паршин.

В первую очередь гранты будут выдаваться тем компаниям, чьи решения соответствуют приоритетным направлениям поддержки. В Минцифры разработали целый перечень таких направлений: от систем управления базами данных до платформ онлайн-образования или онлайн-здравоохранения, систем управления контентом, инженерного программного обеспечения.

Можно в долг?

Чиновники обещают, что грант можно будет получить значительно проще, без лишней бюрократии. Теперь заявки на участие в конкурсе подаются в электронном виде через сайты институтов развития, а подписать их можно с помощью электронно — без какой-либо бумажной волокиты. В скором времени оформить заявку можно будет на портале Госуслуг. Срок ее рассмотрения тоже сократили.

Если стартапам в области IT требуются больше средств, чем предусматривают гранты, они могут получить льготный кредит в 13 банках. По оценке Паршина, объем таких кредитов в 2020 году составит 30 миллиардов рублей.

«Это целевые кредиты, возвратные средства, и они направлены на внедрение отечественных решений, на цифровую трансформацию компаний. Ставка для заемщика составит от 1 до 5 процентов», — пояснили в ведомстве.

Маневр не для всех

Государство планирует удвоить долю IT-сектора в валовом внутреннем продукте страны. Поэтому до 2024 года были введены меры, стимулирующие развитие отрасли. В частности, снижен налог на прибыль для компаний в сфере информационных технологий. Соответствующий указ был подписан президентом России в июле 2020 года и вступит в силу в январе 2021-го.

По новым правилам налог на прибыль для IT-компаний бессрочно снизится с 20 до 3 процентов. Вместе с тем заметно сократятся и ставки страховых взносов — с 14 до 7,6 процента. Комментируя инициативу, Владимир Путин назвал новые ставки более привлекательными, чем в Ирландии: там ставка налога на прибыль составляет 12,5 процента для торгового дохода и 25 процентов для неторгового.

Воспользоваться преференциями смогут компании, где трудятся минимум семь человек и которые за отчетный период имеют долю доходов от разработки радиоэлектронной продукции не менее 90 процентов.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что эта мера способствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли и росту экспорта российского программного обеспечения.

В то же время Плуготаренко отметил, что государственная поддержка не в полной мере затрагивает компании так называемого «цифрового контура»: поисковые технологии и пользовательские сервисы, облачные услуги, социальные сети и игровые платформы, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, разработку «цифровых решений», в том числе авторский заказ. Кроме того, большинство компаний отечественной интернет-отрасли не соответствуют критериям закона, поэтому не могут претендовать на получение помощи от государства. Значительная доля их доходов приходится на выручку от рекламы и подписки на услуги, продажу виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

«Абсолютно бесполезным закон будет для IT-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс. Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — пояснил глава РАЭК.

Чтобы исправить ситуацию, ассоциация и другие участники РИФ 2020 предложили правительству распространить налоговый маневр на IT-компании «цифрового контура». Документ уже направили ряду российских депутатов и профильных экспертов.

Поддержать IT-сектор призван еще один закон — о «регуляторных песочницах», который тоже вступит в силу в начале 2021 года. «Песочницы» представляют из себя специальный правовой режим для инновационных проектов, они позволяют игрокам отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих развитию инноваций. К примеру, для тестирования какого-либо продукта сейчас необходимо получать лицензию. «Песочница» помогает избежать этой бюрократической процедуры.

Стартапы и представители органов власти получат возможность тестировать новые продукты и услуги без риска нарушить закон. Если же пилотный режим пройдет успешно, компании смогут выходить со своими продуктами на рынок, а чиновники — распространять новое регулирование в масштабах всей страны.

«»Песочница» рассматривается в первую очередь как прообраз нового регулирования. После окончания эксперимента будет проведен анализ, насколько возможно распространить его на всю страну», — так законопроект представил заместитель министра экономического развития Савва Шилов.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин считает, что для отрасли полезны и финансовые, и регуляторные меры поддержки отечественных IT-компаний. Однако наиболее значимыми для сегмента эксперт называет решение о бессрочном снижении ставки налога на прибыль и страховых взносов.

«Они позволят сократить сроки выхода из кризиса и в целом обеспечить высокие темпы развития, на которые индустрия вышла за последние годы», — пояснил Лашин в разговоре с «Лентой.ру». Глава некоммерческой организации уверен, что новый налоговый режим сделает российскую юрисдикцию более привлекательной и конкурентоспособной: стартапы смогут нанимать высококвалифицированных специалистов и повышать зарплату команде разработчиков. Комплексная поддержка индустрии позволит ей выйти на новый уровень качества и доходности, предрекает Лашин.

Сдержали монополистов

Эффективность свежих государственных мер Лашин предлагает измерить по результатам прошлого года. В 2019 году власти России запустили несколько направлений финансовой поддержки для компаний, работающих в IT. Одна из программ была запущена Российским фондом развития информационных технологий. Благодаря этому региональные проекты по внедрению и тиражированию сквозных цифровых технологий могли получить гранты размером от 15 миллионов до миллиарда рублей.

Кроме того, компаниям, которые реализуют проекты по цифровой трансформации и внедряющим IT-решения, с прошлого года начали давать кредиты по льготной ставке — от 1 до 5 процентов. На один проект можно получить от 5 миллиардов рублей, а на комплекс — минимум 10 миллиардов.

Позитивно сказался на отрасти и так называемый «налог на Google», призванный сдержать зарубежных монополистов. С января 2019 года иностранные IT-гиганты должны выплачивать НДС в размере 15,2 процента от средств, полученных за оказание электронных услуг физическим лицам на территории России. До этого отечественные юридические лица и индивидуальные предприниматели самостоятельно оплачивали НДС в качестве налоговых агентов.

Количество предоставляемых IT-компаниям грантов с прошлого года заметно не увеличилось, зато государство предложило новые меры поддержки отрасли. Эксперты считают, что эта помощь усилит привлекательность российского рынка для компаний-резидентов.