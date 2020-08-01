В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, сообщает «ЕвроПульс».

К 2022 году планируется закончить работы в здании ратуши и на Ратушной площади: в соборе появится информационный туристический центр, разместится ресторан, зал бракосочетаний, городское собрание и кабинет мэра. Сейчас органы городского правления находятся вне Старого города.

Территория вокруг здания будет оборудована для отдыха и проведения мероприятий. Там появятся удобные скамейки, а в выходные и праздники будут проводиться исторические ярмарки.

Старый город Нарвы сильно пострадал во время Второй мировой войны – большая часть исторических построек была разрушена. Уцелевшее здание ратуши XVII века с тех пор пустовало, а небольшая площадь перед ним, хоть и была вымощена заново, практически не использовалась. Разговоры о необходимости восстановления этого места велись много лет.