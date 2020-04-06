Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) предупредило о распространении в соцсетях фейков о вакцинации от коронавируса на дому. Это сообщение — ложь, говорится в заявлении местных властей.

В сообщении в соцсетях говорится, что «некие люди под видом врачей и полицейских будут ходить по домам и заставлять проходить тесты на выявление коронавирусной инфекции. Они же будут делать прививки, которые могут привести к смерти», заявило местное правительство.

Власти региона подчеркнули, что все исследования проводятся только после обращения в медучреждение и по рекомендации врача. Также они напомнили, что за сознательное распространение дезинформации о коронавирусе предусмотрено наказание.

Ранее 6 апреля управление МВД по Иркутской области сообщило о грозящем местной жительнице штрафе за распространение ложной информации о коронавирусе. Женщина сообщила в соцсетях, что у главврача местной больницы подтвердилось заражение.

В ходе проверки полиция установила, что главврач в действительности соблюдал режим самоизоляции и не имел никаких симптомов заболевания.

После опроса автор сообщений созналась в том, что не имела достоверных сведений, и принесла извинения.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет.

Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, по меньшей мере 45 пациентов скончались.

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