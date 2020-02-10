Родственникам семьи, в которой двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде, будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщается на сайте министерства социальных отношений Челябинской области в понедельник, 10 февраля.

Отмечается, что погибшие дети вместе с родителями зарегистрированы в Челябинске. По словам главы ведомства Ирины Буториной, специалисты соцзащиты выходят на связь с родственниками детей, чтобы обсудить способ оказания необходимой помощи, включая материальную и психологическую.

«Все меры социальной поддержки родителям погибших детей будут оказаны», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV, пострадавшие при столкновении застрахованы на $40 тыс. каждый. Все случаи признаны страховыми.

Рано утром 10 февраля столкнулись два катера, на одном из них находились туристы из РФ. Точной информации о числе россиян нет — по данным АТОР, на борту было 34 соотечественника и местный гид, в то время как ТАСС со ссылкой на Ростуризм сообщает о 39 гражданах России. В посольстве РФ в Таиланде заявляли о 35 туристах.

После инцидента был госпитализирован 21 россиянин. Одна из больниц уведомила дипмиссию РФ о гибели двоих детей 6 и 12 лет, которые являлись братом и сестрой. В АТОР утверждают, что большинство пострадавших получили легкие ушибы и царапины, в больницах остаются двое граждан РФ.

По факту столкновения катеров с российскими туристами на острове Пхукет возбуждено уголовное дело.