Власти Бразилии открыли для посещения знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавируса, заявил министр окружающей среды Рикарду Салис.

«Сегодня мы снова открываем парк Тижука и статую Христа-Искупителя», — написал он в Twitter.

По данным газеты Estado de Minas, власти обязали посетителей этих туробъектов носить маски и поддерживать дистанцию. При этом, утверждает издание, чиновник во время церемонии открытия парка был без маски, но был вынужден ее надеть, когда перерезал ленту. Дистанция в ходе церемонии также не соблюдалась.

Кроме того, как отмечает издание, в субботу открылись и другие популярные среди туристов места: канатная дорога на горе Сахарная Голова, колесо обозрения Rio Star и другие. Жители Рио-де-Жанейро до конца года получат скидки на посещение этих туристических мест.

По данным бразильского минздрава, всего с начала эпидемии в Бразилии зафиксировали 3 275 520 случаев заражения и 106 523 летальных исхода.