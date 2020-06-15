Власти американского Бостона рассматривают возможность убрать памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране было отменено рабство, сообщает местный новостной портал Boston.com со ссылкой на офис мэра Марти Уолша.

Как сообщает издание, мэр Бостона «поддерживает» призывы убрать мемориал Авраама Линкольна, который находится в парке в центре города, на фоне набирающей популярность петиции о его сносе. Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, который стоит возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.

Петицию, созданную темнокожим жителем города Тори Баллоком, подписало уже более 8 тысяч человек.

«Предполагается, что он (монумент – ред.) представляет свободу, но вместо этого представляет нас все еще под кем-то еще. Я всегда спрашивал себя: «Если он свободен, почему он все еще на коленях?». Ни один ребенок не должен больше задавать себе этот вопрос. Если вы чувствуете то же самое, подпишите петицию!» — говорится в тексте петиции.

Офис мэра города также сообщил, что помимо сноса статуи власти также рассматривают вариант ее частичного видоизменения, чтобы она символизировала равенство.

Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Авраам Линкольн является 16-м президентом США, при котором и благодаря которому в стране отменили рабство. Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году, что было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 года. Он также подписал 13-ю поправку к конституции США, вступившую в силу двумя годами позже и запретившей рабство и подневольную работу.