Власти Боливии просят прекратить атаки на вышки сотовой связи, начатые гражданами из-за боязни того, что технологии 5G, которые якобы внедряют в стране, несут риск заболевания коронавирусом, сообщает газета El Deber.

Ранее в крупном городе Япакани (департамент Санта-Крус) были разрушены четыре телекоммуникационные вышки. Нападавшие были убеждены, что в городе внедряется технология 5G, которая якобы провоцирует увеличение заболеваний коронавирусом.

«В Боливии нет антенн 5G, ни одной», — приводит газета слова министра государственных работ Ивана Ариаса. Эти действия лишают самих граждан связи, интернета, телевидения и наносят ущерб инфраструктуре.

Похожая ситуация была ранее и в Перу, где жители небольшой горной деревни взяли в заложники несколько техников телекоммуникационной компании, которые, по их мнению, приехали, чтобы установить технологию 5G.