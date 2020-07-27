Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.30 до 6.00, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно, в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Комендантский час вводится с 23:30 до 6:00: в это время все должны оставаться дома, за исключением передвижений, вызванных крайней необходимостью (поездки на работу или в больницу)", — сообщает бельгийский госканал RTBF.

Все кафе и рестораны должны закрываться не позже 23.00. Временно запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет. В ряде районов этой провинции также будут закрыты банкетные залы и фитнес-центры.

Ранее эксперты сообщили о начале в Бельгии второй волны эпидемии коронавируса. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Антверпене. На юге страны и в Брюсселе ситуация более стабильная.

В понедельник власти Бельгии провели внеочередное заседание Совета нацбезопасности в связи с COVID-19. По итогам встречи премьер Бельгии Софе Вильмес призвала сограждан ограничить контакты и еще тщательней соблюдать меры предосторожности.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды на территории всей страны, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе — до 200.