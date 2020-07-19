Ереван хочет обеспечить надежными убежищами школы в приграничных с Азербайджаном селах для, сообщил в воскресенье журналистам министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

«С 1 сентября, если мы решим возобновить очные занятия, в школах приграничных общин должны быть надежные убежища», — сказал он.

Арутюнян добавил, что директорам школ и руководителям органов местного самоуправления даны поручения по оборудованию убежищ в учебных заведениях.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.