Власти Афганистана освободили почти 3,9 тысячи пленных боевиков радикального движения «Талибан», сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя президента страны Седика Седикки.

По словам представителя, на данный момент власти отпустили 3895 талибов. Через некоторое время в своем Twitter официальный представитель политофиса движения «Талибан» в Катаре Сухейль Шахин написал, что талибы освободили еще 34 представителя Афганских сил безопасности в провинции Бадахшан.

Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что правительство страны уже освободило по меньшей мере три тысячи заключенных членов «Талибана». В свою очередь, талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.