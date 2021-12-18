Фанера относится к многослойному материалу, которую получают из шпона. Она бывает разных марок, которые отличаются степенью устойчивости к влаге, эксплуатационными свойствами и целевым назначением. Влагостойкую фанеру можно заказать на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/fanera/fanera-fk по выгодной цене и с гарантией качества.

Особенности влагостойкой фанеры

Одним из самых востребованных листовых материалов является фанера марки ФК. Для нее характерна прочность и достаточная устойчивость к влаге. В состав входит шпон лиственных пород и карбамидоформальдегидные смолы.

За счет низкого процентного содержания формальдегида такая фанера относится к классу Е1, поэтому разрешается ее применение в жилых помещениях. К главным особенностям относят следующее:

экологическая безопасность;

твердость;

износостойкость;

простая обработка;

отличные декоративные свойства;

хорошая адгезия к лакокрасочным материалам;

приемлемая цена.

Влагостойкую фанеру ФК широко используют для возведения перегородок, чернового напольного покрытия, производства мебели и рекламных конструкций, упаковки, игрушек и других изделий.

Сфера применения фанерных листов зависит от качества и сорта. При покупке следует обратить внимание на размеры и толщину листа, тип обработки поверхности (со шлифовкой, ламинацией или без обработки).

Применение ДСП

Древесностружечные плиты представлены большим выбором коллекций, отличаются доступной ценой и неплохими эксплуатационными качествами. Это плотный и устойчивый к внешним воздействиям материал, который востребован в различных сферах жизнедеятельности.

Заказать ДСП можно на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/dsp по демократичной стоимости. По типу обработки поверхности различают шлифованные и ламинированные ДСП, относящиеся к классу эмиссии Е1.

Они используются для изготовления недорогой мебели и предметов декора. Отличаются стойкостью к истиранию, поэтому долгое время сохраняют первоначальный вид. Повышенная прочность плит обеспечивается благодаря многоуровневой обработке.

В чем преимущества применения ЛДВП?

Высоким спросом пользуются древесноволокнистые плиты с ламинированным покрытием. Для них характерна повышенная влагостойкость и эстетически привлекательный вид. Ламинированное ДВП можно выбрать на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/dvp/dvp-laminirovannoe по приемлемой стоимости.

К основным преимуществам относят экологическую безопасность, большое разнообразие оттенков, повышенную механическую прочность, долговечность. Продукция соответствует классу Е1 и стандартам качества, поэтому ее разрешено использовать в жилых помещениях. Изготавливается из макулатуры и отходов деревообрабатывающей отрасли по технологии прессования.