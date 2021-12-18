Фанера относится к многослойному материалу, которую получают из шпона. Она бывает разных марок, которые отличаются степенью устойчивости к влаге, эксплуатационными свойствами и целевым назначением. Влагостойкую фанеру можно заказать на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/fanera/fanera-fk по выгодной цене и с гарантией качества.
Особенности влагостойкой фанеры
Одним из самых востребованных листовых материалов является фанера марки ФК. Для нее характерна прочность и достаточная устойчивость к влаге. В состав входит шпон лиственных пород и карбамидоформальдегидные смолы.
За счет низкого процентного содержания формальдегида такая фанера относится к классу Е1, поэтому разрешается ее применение в жилых помещениях. К главным особенностям относят следующее:
- экологическая безопасность;
- твердость;
- износостойкость;
- простая обработка;
- отличные декоративные свойства;
- хорошая адгезия к лакокрасочным материалам;
- приемлемая цена.
Влагостойкую фанеру ФК широко используют для возведения перегородок, чернового напольного покрытия, производства мебели и рекламных конструкций, упаковки, игрушек и других изделий.
Сфера применения фанерных листов зависит от качества и сорта. При покупке следует обратить внимание на размеры и толщину листа, тип обработки поверхности (со шлифовкой, ламинацией или без обработки).
Применение ДСП
Древесностружечные плиты представлены большим выбором коллекций, отличаются доступной ценой и неплохими эксплуатационными качествами. Это плотный и устойчивый к внешним воздействиям материал, который востребован в различных сферах жизнедеятельности.
Заказать ДСП можно на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/dsp по демократичной стоимости. По типу обработки поверхности различают шлифованные и ламинированные ДСП, относящиеся к классу эмиссии Е1.
Они используются для изготовления недорогой мебели и предметов декора. Отличаются стойкостью к истиранию, поэтому долгое время сохраняют первоначальный вид. Повышенная прочность плит обеспечивается благодаря многоуровневой обработке.
В чем преимущества применения ЛДВП?
Высоким спросом пользуются древесноволокнистые плиты с ламинированным покрытием. Для них характерна повышенная влагостойкость и эстетически привлекательный вид. Ламинированное ДВП можно выбрать на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/dvp/dvp-laminirovannoe по приемлемой стоимости.
К основным преимуществам относят экологическую безопасность, большое разнообразие оттенков, повышенную механическую прочность, долговечность. Продукция соответствует классу Е1 и стандартам качества, поэтому ее разрешено использовать в жилых помещениях. Изготавливается из макулатуры и отходов деревообрабатывающей отрасли по технологии прессования.