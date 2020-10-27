Оригинальный дорогостоящий лот появился на страницах владивостокского сегмента онлайн-барахолки, сообщает ИА DEITA.RU.

Предметом уникальной продажи является «красивый» номер телефона 777-777. Судя по обозначенным в объявлении условиям, сим-карту обслуживает провайдер мобильной связи МТС. Номер в федеральном формате, по мнению продавца, самый красивый и значимый в Приморском. Правда, согласно тому же объявлению, его элитность не абсолютна: номер б/у.

За право обладания таким номером ценитель цифровой красоты должен отдать миллион по системе Эльдорадо 999 рублей. В качестве альтернативы предлагается еще более уникальный вариант: обмен на автомобиль или недвижимость.