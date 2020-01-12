Помощник президента России Владислав Сурков приехал в Сухум, где ранее разгорелись беспорядки. Об этом в воскресенье, 12 января сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

«Ждем встречи. Цель визита — уладить ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию главы республики, также ожидается встреча Суркова с лидером Абхазии Раулем Хаджимбой.

Владислав Сурков курирует вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее в этот день состоялись переговоры Хаджимбы с лидером оппозиции депутатом парламента Асланом Бжанией. Он передал главе республики требование уйти в отставку и ожидает получить ответ в ближайшее время.

Уйти в отставку Хаджимбе ранее порекомендовал парламент Абхазии в связи с напряженной ситуацией в стране и во избежание ее дальнейшей эскалации. Однако Хаджимба отказался покинуть пост. Как объяснили в его администрации, лидер республики намерен решить кризис путем переговоров и оставлять пост не собирается.

12 января Центризбирком (ЦИК) Абхазии назначил выборы президента страны на 22 марта. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в Сухуме и признания Верховным судом республики незаконным решения ЦИК о результатах повторного голосования на сентябрьских выборах 2019 года — тогда Хаджимба победил при поддержке 47,39% голосов, опередив своего оппонента Алхаса Квицинию на 1%.

В администрации президента республики пообещали обжаловать решение ЦИК о повторных выборах. По факту протестов 9 января, которые переросли в массовые беспорядки, возбуждено уголовное дело.