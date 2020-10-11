Владислав Рылёв поведал, что ему сложнее всего дается на телестройке.

В общем залетел я на проект, и до сих пор не могу привыкнуть к тому что необходимо обсуждать чужие отношения, мне это нереально тяжело дается. Поэтому меня мало показывают, потому что я не сую нос не в свои дела. Я никогда не был палкой в чьих то колёсах и не обсуждал чужие отношения. Но здесь, увы никак по другому. Самая огромная проблема здесь — СОН!!! Дай бог лечь в 4 утра и подъем в 10-11. Я жестко не высыпаюсь. На камеры мне изначально было по барабану)) Я люблю камеру, а камера любит меня, но через экран лица кажутся большее и жирнее))⠀

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В общем, не знаю что и рассказать) Первый пост писал под волшебным вдохновением.

Всех обнял!