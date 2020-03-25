Врачи скорой помощи из Владимира отказываются выезжать к пациентам с симптомами коронавируса из-за отсутствия у медиков специальных костюмов. Региональные власти не позаботились вовремя о том, чтобы снабдить медиков всем необходимым для работы в условиях эпидемии COVID-19. Об этом в среду, 25 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Дали обычные хирургические костюмы, на что я сказала, что я хочу вон тот костюм. Был вызван старший врач, на меня написали докладную, что отказалась выезжать в том костюме, который без респиратора», — рассказала Ольга.

Медики требуют, чтобы их обеспечили специальными защитными костюмами, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения России, т.е. это противоэпидемический халат, маска с фильтром, герметичные очки и перчатки.

«Именно маска не защитит. Должен быть респиратор. У нас складывается такое впечатление, что наше руководство не думает о нас, потому что это то же самое, что пограничника отправить защищать границу без ружья», — жалуется фельдшер Елена Малышева.

Журналисты выяснили, что проблемы с обеспечением средств защиты возникли из-за того, что власти не обеспечили медучреждения и станции скорой помощи необходимыми костюмами. В администрации Владимирской области заявили, что оформили договор на поставку спецкостюмов, однако ожидаемая дата их поступления — 10 апреля.

На текущий момент в регионе под медицинским наблюдением врачей находится около 5 тыс. человек с подозрением на COVID-19. Пока ни у одного из пациентов не подтверждено заражение коронавирусом.

Это не первый скандал в области медицины в регионе. К примеру, в ноябре 2019 года прокуратура инициировала проверку жалоб сотрудников скорой помощи Владимира на тяжелые условия труда и сокращение зарплаты. При этом месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал при увеличении доли оклада медикам не допустить «фокусов» со снижением доплат.

Кроме того, в августе 2019 года Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения. Он отметил, что необходимо найти более эффективные способы решения проблем в данной сфере.

А в январе того же года заместитель губернатора Владимирской области Владимира Сипягина Марина Чекунова в ответ на обращение к ней врачей, который просили помочь в оснащении больницы, посоветовала им повесить занавески и помыть полы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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