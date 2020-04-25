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Телеведущий Владимир Соловьев стал объектом нападок в интернете. Это произошло после того, как он отчитал бывшего спортивного комментатора Василия Уткина: тот в своем блоге раскритиковал режим самоизоляции. Против Соловьева ополчились оппозиционные ресурсы, в ход пошла даже старая петиция об отстранении ведущего от эфира. Впрочем, сам Соловьев заверяет, что знает, кто поднял эту волну против него.

Телеведущий Владимир Соловьев в пятницу выступил с резкой отповедью в адрес бывшего футбольного комментатора Василия Уткина, посоветовав оппоненту отныне «озираться по сторонам».

«Это тебе не языком болтать, это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам», — заявил Соловьев на YouTube. Он сказал, что если окажется рядом с Уткиным, то «разок врежет». «Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану», — пообещал телеведущий.

В четверг Уткин в очередном видеообращении назвал Соловьева далеким от народа и «сидящим в бункере».

«Вова, я с тобой не на базаре гавкаться решил. Я хочу унизить тебя и наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поешь у себя в студии», — говорил бывший комментатор. «Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», — написал позднее Уткин в Twitter.

Напомним, с середины апреля Соловьев и Уткин вели заочную словесную дуэль в социальных сетях. Оппоненты начали с политики, но затем быстро перешли на личности. Теперь дело дошло до угроз.

На этой неделе некоторые издания попытались подыграть Уткину. Так, в среду «Росбалт» сообщил, что на сайте change.org появилась петиция в адрес Роскомнадзора с требованием отстранить Соловьева от эфира. Это подавалось как новость, хотя на самом петиция появилась еще шесть месяцев назад, за это время ее подписала 61 тыс. человек.

По мнению авторов петиции, телеведущий в своих передачах якобы «сеет дух розни и вражды», однобоко подает информацию, тем самым грубо нарушая журналистскую этику».

«Под влиянием эфиров этого человека, много людей приняли решение вступить в ряды частных военных формирований, которые ведут военные действия на территории Украины и Сирии», — говорится в петиции. Авторы также заподозрили журналиста «в стремлении получить итальянское гражданство», хотя Соловьев позиционирует себя как патриот.

В пятницу, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соловьев ответил и на этот выпад.

«Петиции, создающиеся на change.org — зарубежном ресурсе, где голосовать может кто угодно, в том числе и иностранные граждане, — не внушают никакого доверия. И потом, на телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть», — напомнил телеведущий.

Он также сообщил, что руководство телеканала никогда не реагировало на подобные петиции. Это, по его мнению, «внешнее и политизированное давление».

Стоит отметить, что согласно опросам ВЦИОМ, «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» был признан самой популярной телепередачей по итогам прошлого года. Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (первое место), а также Юрий Дудь и Ольга Скабеева.

Хорошо знакомый с Соловьевым политолог Армен Гаспарян считает журналиста «огромнейшим трудягой и профессионалом». Те же, кому не нравится ведущий, могут попросту игнорировать его программы, напомнил политолог.

«Но как показывает практика: мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, — сыронизировал Гаспарян. —

Нет у нас более внимательной аудитории, чем эта вечно возбужденная публика, которой все время что-то не нравится».

По его словам, вообще не стоит прислушиваться к воззваниям с сайте change.org — ведь «для это существует ресурс Российской общественной инициативы (РОИ)». «Вот когда там петиции собирают должное количество подписей, тогда это может быть рассмотрено российской властью. А change.org, где могут голосовать, жители, например, Львова или Ивано-Франковска, с этой точки зрения не является никаким руководством к действию», — сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Соловьев — лучший тележурналист страны и твердо стоит на позициях защиты ее государственности, считает политолог Семен Багдасаров, который не скрывает своей дружбы с телеведущим. Что касается его критиков, то это люди, «которые не просто сеют рознь или нарушают журналистскую этику, а пытаются ввергнуть нашу страну в хаос, развалить Россию как государство».

«Эти люди способствуют тому, чтобы наша страна, переживающая сейчас непростой период борьбы с коронавирусом, столкнулась еще и с социально-политическими потрясениями», — считает Багдасаров.

Коллега Соловьева, тележурналист Владимир Познер заявил что не видел петиции, хотя и подписан на новости сайта change.org.

«Я не большой поклонник Соловьева. Уже давно не являюсь его зрителем и слушателем, не слежу за его выступлениями. Не смотрю его программу. Я никогда не скрывал, что отношусь к его творчеству плохо. Я как-то сказал, что руки ему не подам», — сообщил Познер газете ВЗГЛЯД. Впрочем, комментировать нынешнюю кампанию против Соловьева, он отказался: «Участвовать в таких склоках не собираюсь».

Сам Соловьев говорит, что подобная травля ведется против него не впервые и что он знает, кто это делает и зачем.

«Они же хорошо понимают, что на самом деле народ меня смотрит. А я люблю народ. У нас глубоко взаимные чувства. Поэтому они бесятся от того, что на каждом эфире я разношу их в пух и прах. Так называемых оппозиционеров, — рассказал телеведующий в интервью КП. — Поэтому они пытаются воевать всеми теми методами, которые понятны и доступны. Забросать YouTube жалобами, повесить куда-нибудь петицию, написать заявление в Twitter, они по-другому же не мыслят, они ж по своей природе стукачи и кляузники. Вот они себя так и проявляют».

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