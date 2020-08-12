Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему в 2014 году президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — объяснил музыкант в открытом письме, которое публикует «Новая газета».

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты», — пишет Спиваков.

Артист отметил, что получил орден Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.