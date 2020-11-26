Телеведущий Владимир Соловьев обзавелся личным брендом. По данным «Собеседника», он зарегистрировал товарный знак под названием «Кулак справедливости».

Из скриншотов с сайта Online Patent, которые приводит издание, следует, что товарный знак Соловьева был зарегистрирован 22 октября. Название «Кулак справедливости» уже появлялось в творчестве ведущего: так называлось его YouTube-шоу, несколько серий которого вышли в этом году. В качестве логотипа Соловьев использовал нарисованный кулак.

Под собственным брендом телеведущий сможет выпускать брелоки, наручные часы, ручки и карандаши, блокноты, зонты, сумки и чемоданы, копилки, банданы, кимоно и множество других товаров. Кроме того, под маркой «Кулак справедливости» можно будет оказывать ряд услуг, в том числе рекламные и бизнес-услуги, телевизионное вещание, обеспечение доступа в интернет, спутниковую и телефонную связь, видеосъемку, написание сценариев, обучение айкидо и производство фильмов.

В июне сообщалось, что друг Соловьева, врач и телеведущий Александр Мясников, также подал заявку на регистрацию собственного бренда. Под его маркой планировалось производить и продавать различные медицинские и ветеринарные препараты. В частности, речь шла о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках, перчатках, а также сувенирной продукции.