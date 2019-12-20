Основатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер получил специальную награду ТЭФИ «За мужество и профессионализм». Статуэтку «Орфея» ему вручили в честь 25-летия академии, передает ТАСС.

«Вы продолжаете оставаться и профессиональным, и нравственным камертоном для нашего сообщества», — сказал президент академии Александр Акопов. Он отметил, что легендарный журналист такой же в эфире, как и в жизни. «Рядом с вами сложно, потому что нужно взвешивать слова и стараться быть чуть больше, чем ты есть на самом деле», — добавил он.

В ответном слове Познер отметил, что ему не сказали о вручении ТЭФИ.

«Я болею за наше телевидение. Я не хочу сказать ничего печального, хотя есть что сказать, я имею в виду такого, что меня огорчает, связанного с нашим телевидением. Я хочу сказать о тех вещах, которые меня радуют. И, наверное, в первую очередь это постоянство такого дела, как «ТЭФИ-Регион», которое по-настоящему работает, которое вызывает гигантскую радость победителей и остается мерилом профессионального мастерства. И то, что это постоянство сохранилось, для меня это огромная радость», — сказал Познер.

Он добавил, что планирует продолжать и дальше соревноваться за новые телевизионные награды.

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