Перечислять заслуги Владимира Мышкина, отмечающего 19 июня 65-летие, можно долго: олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубков Канады, Швеции, Японии, Кубка Вызова. Но, пожалуй, самым значимым достижением легендарного голкипера является народное признание. Далеко не каждая спортивная звезда способна влюбить в себя публику, а Мышкина любили и любят. Как болельщики со стажем, так и мальчишки во дворах, которые, вставая в ворота, кричали «я — Мышкин!». О первых шагах в хоккее и дальнейшем славном спортивном пути мы и поговорили с юбиляром накануне его дня рождения.

— Владимир Семенович, вы свои первые коньки помните?

— Да самые обыкновенные коньки были, что в Спорттоварах продавались. Сначала, конечно, в валенках играл, а потом родители купили настоящие. Ленинградские, если не ошибаюсь. А когда уже стал вратарем, то получил в школе специальные. Команда нашего города принимала участие в «Золотой шайбе», и нам помогали с амуницией и коньками.

— Как вообще в хоккей попали?

— А как раньше было? Все играли во дворах. Там нас и увидел мой первый тренер Александр Дмитриевич Кулябин, собравший команду «Торпедо», которая приняла участие в розыгрыше «Золотой шайбы». Через этот турнир, финал которого проводился у нас в городе и который мы выиграли, и открылась дорога в хоккей. Виталий Георгиевич Ерфилов взял в местную «Олимпию».

— Сразу встали в ворота?

— Да. Пришел из школы, портфель бросил — и на площадку. Коньки обычные, клюшка игровая, не вратарская, вместо щитков — учебники. В Кирово-Чепецке было много хоккейных коробок, одна рядом с моим домом. Там и пропадали дотемна, пока домой не загонят. Там и ковалось мастерство, воля к победе. Зимы в этом краю суровые, лед заливали уже в начале ноября, и он держался до середины марта.

— Часто посещаете Кирово-Чепецк?

— Если приглашают, с удовольствием участвую в мероприятиях, но родственников там практически не осталось. Родители в Москву перебрались, мама здесь, отца, к сожалению, уже нет с нами. А родня разбросана по всей Кировской области. Последний раз приезжал в Кирово-Чепецк год назад, когда праздновали 70-летие Александра Мальцева. Отправились дружной компанией: я, Борис Михайлов, Владимир Крикунов, сам Мальцев. И в местном Дворце спорта отметили юбилей Александра Николаевича.

— Кирово-Чепецк получил статус города в год вашего рождения…

— Но сам я родился в Кирове. В Кирово-Чепецк семья переехала, когда мне исполнилось 7 лет, и там я пошел в первый класс школы. Отца, который был служащим МВД, перевели туда, и я провел в этом городе ровно 10 лет: с 1962 по 1972 год. Окончил школу и вместе с тренером Виталием Ерфиловым отправился в «Крылья Советов».

— Правда, что в ворота вас Александр Мальцев поставил?

— Не совсем так. Вратарем я стал сразу, но на «Золотой шайбе», где играла команда 1954–1955 годов рождения, я чаще оставался в запасе. А основным голкипером был брат Александра Мальцева — Сергей. Играли с командой из Вятских Полян, матч судил Александр Мальцев. Сергей пропустил шайбу после дальнего броска, а Александр Николаевич подъехал к нему и говорит: «Все, хватит такие голы пропускать. Пусть Мышкин играет, а ты завтра же сдай форму вратарскую и становись полевым игроком, будешь нападающим». Так я и стал основным вратарем. Сергей играл потом центральным нападающим за «Олимпию», ездил на просмотр в «Динамо» примерно в то же время, когда в московском клубе играл и я.

«Вратари — люди упертые»

— Зимой все играли в хоккей, летом в футбол. В футболе тоже вратарем играли?

— Нет, ворота слишком большие. Правда, приходилось во время розыгрыша «Кожаного мяча» встать в раму. Или не пришел наш вратарь, или не был здоров, но меня поставили в ворота. Мол, ты же в хоккее привык играть на последнем рубеже. Отыграл пару матчей, но на футбольном поле всегда выполнял функции левого защитника или полузащитника. В футболе я левша, и слева мне было удобней. А когда выиграли «Золотую шайбу», футбол для меня закончился. Сосредоточился исключительно на хоккее.

— В те юношеские годы за какую команду болели?

— Наша команда называлась «Торпедо», вот за футбольное московское «Торпедо» многие ребята и болели. Но я с 1963 года болел за московское «Динамо». Именно в том году пошел в первый класс, бело-голубые стали чемпионами страны, а Лев Яшин был признан лучшим вратарем мира и получил «Золотой мяч». С тех пор и влюбился в «Динамо».

— Раз так много говорим о футболе, то ответьте: хоккей — лучшая командная игра?

— Конечно, мне хоккей нравится больше других видов спорта, но искусственного льда раньше не было, так что летом все играли в футбол. А когда в 1967-м построили площадку с искусственным льдом, то большинство ребят, и я в том числе, сделали выбор в пользу хоккея.

— Знаю, что у вас 12 шрамов на голове. Владимир Крутов рассказывал, что у него 22. Рисковое занятие хоккей!

— У Крутова 22 шрама на лице, у меня — на голове. Когда появились сетки и маски, стало проще, но сам шлем прогибался после попадания шайбы — отсюда и шрамы мои. Это уже позже появились канадские шлемы, которые не гнулись и защищали всю голову. В этом не было никакого героизма, обычная вратарская работа. Если выбрал свой путь, то не стоит с него сворачивать, да и вообще вратари — люди упертые.

— Не только в хоккее, но и в других видах спорта вратарей считают людьми не от мира сего. Об этом говорят многие полевые игроки. Мол, голкиперы всегда на своей волне.

— Каждый вратарь — это индивидуальность, отдельный игрок, который видит из ворот игру иначе, чем полевые. У него свое видение игры, его надо защищать, он читает ходы соперника, анализирует. Если полевые игроки меняются по ходу матча, то вратари играют от звонка до звонка, не теряя концентрации. Секундная отвлеченность — и шайба в твоих воротах. Так что подтверждаю, что голкиперы — отдельная каста в спорте, да и в быту это отражается на поведении. Часто шутят, что умный в ворота не встанет.

— Бывает, что вратарям соперники специально в маску бросают, чтобы сломить.

— Есть такой прием. Так пытаются запугать голкипера. Бросят 3–4 раза в шлем — а вдруг поплывет… И ведь далеко не каждый вратарь, как и просто человек, может похвастать стойкой психикой. Если бы все голкиперы были психологически безупречными, то каждый матч заканчивался бы со счетом 0:0. Но это игра, взаимодействие людей на площадке, которые ищут слабые стороны у соперника, в том числе и у вратарей.

«Не люблю вспоминать Лейк-Плэсид»

— Главный матч в вашей карьере — победа сборной НХЛ в Кубке Вызова в 1979-м? Тогда вы сменили в воротах Владислава Третьяка и не пропустили ни одной шайбы (6:0).

— Не буду лукавить, этот день действительно стал моим вторым днем рождения, но уже в профессиональном плане. С того момента, считаю, можно говорить о моем становлении как вратаря. Сейчас сложно вспоминать ту игру по отдельным моментам, но целостное впечатление осталось. Мы выиграли у сборной команды НХЛ в Нью-Йорке и испытывали гордость.

— Говорят, что вратарь — половина команды. В раздевалке после тех 6:0 понимали, что ваш вклад в победу переоценить невозможно.

— Сразу после матча было не до того. Выиграл не я, а вся команда. Эмоции переполняли, но не было принято тогда на площадке ярко их выражать. Вели себя спокойно.

— А худший матч? Поражение на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде от американцев?

— Этот так, но почему-то многие думают, что та игра была финалом, но на самом деле у нас еще оставалась встреча со шведами через день, а у американцев с финнами. Победи мы и проиграй американцы — «золото» было бы нашим. Мы выиграли 9:2, но и сборная США взяла вверх — 2:1. Не самые приятные воспоминания, разочарование после завершения турнира от серебряных медалей присутствовало.

— Вашим именем названа ледовая арена в Селятине.

— Это очень приятно, что новые арены получают имена заслуженных игроков. Это оценка не только моего хоккейного, но и всего жизненного пути. В Наро-Фоминском районе одному дворцу присвоили имя Виктора Шалимова, а в Селятине, откуда до моего дома 10 минут на машине, арена получила мое имя. Часто там бываю, стараюсь по возможности помогать с организацией соревнований и спортивных мероприятий.

Под одной из трибун расположены большие панно с фотографиями, на которых запечатлен я и матчи с моим участием. Там же находится музей, в который я передал свои личные вещи, кубки, медали.

«Самое большое счастье — видеть, как растет внучка»

— Что помимо хоккея доставляет вам удовольствие?

— Люблю проводить время на даче. Могу траву постричь, за растениями ухаживаю. Да и зимой без дела не сижу.

— А каковы ваши музыкальные пристрастия?

— Очень люблю джаз в любых его проявлениях. В молодости был поклонником стиля диско: АВВА, Bee Gees, Smokie, Челентано — обожаю. В машине у меня звучат обычно 2 станции: «Ретро» или «Джаз». Люблю мелодичную музыку, 70-х — начала 80-х годов.

— А кино какое любите? Ваш номер телефона начинается с цифр «007».

— Люблю бондиану, а лучшим Джеймсом Бондом для меня является Роджер Мур. У нас в стране раньше эти фильмы было сложно увидеть, так что, когда появлялась возможность посмотреть их в заграничных поездках, старался не упускать шанса. Люблю исторические фильмы, военные сериалы и фильмы. Но не нравятся современные боевики, в которых слишком много стрельбы и крови.

— Самый счастливый день в вашей жизни?

— Первое, что приходит в голову, — 17 октября 2017 года, когда родилась внучка. Рождение детей несравнимо по ощущениям с появлением внуков. Это не просто огромная радость, а именно счастье. Сейчас внучка растет у меня на глазах, и наблюдать за ее ростом для меня истинное наслаждение. Старший внук, которому уже 9, живет в Швейцарии, и вижу его значительно реже.

— Какое качество цените в себе и что не способны принять в других?

— Обо мне пусть судят другие, но как не любить себя, дорогого. Не могу простить предательство.

— Харламов или Гретцки?

— Конечно, Харламов.

— Самый выдающийся спортсмен в истории?

— Кумир моего детства Лев Яшин. В прошлом году Льву Ивановичу исполнилось бы 90 лет, и мне посчастливилось участвовать вместе с футбольными голкиперами СССР в турнире в его честь. Дали сыграть 5 минут в больших воротах. И я вышел в яшинской кепке. Было очень приятно.

— Как планируете праздновать юбилей? Карантин отменили.

— Как все организовать за пару дней? Люди еще не отошли, многие напуганы пандемийной ситуацией, массовые мероприятия не разрешены. Соберемся в семейном кругу на даче и отметим.

P.S. «» сердечно поздравляет Владимира Мышкина с 65-летием и желает юбиляру крепкого здоровья и побед во всех начинаниях.