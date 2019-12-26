По словам актёра, Галина Волчек давала студентам бесценные уроки мастерства.

«У меня нет слов, чтобы сказать о том несчастье, которое произошло. Она помогала воспитывать наших студентов… Я её потерял», — сказал Машков.

Артист добавил, что Галина Волчек была величайшим театральным деятелем, одной из тех, кто знал, что такое настоящий театр.

Галина Волчек скончалась в Москве в четверг вечером. Её похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с художественным руководителем «Современника» пройдёт в тот же день в театре.

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