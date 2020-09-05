Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко принял участие в показе мод в Киеве. 44-летний спортсмен представил униформу городской службы, сообщает официальный сайт Ukrainian Fashion Week.

Кличко предстал на подиуме в форме муниципальной охраны. Спортсмен был одет в кожаную жилетку, футболку с принтом украинского орнамента и штаны с защитными нашивками на коленях и голени. На ногах у него были черные ботинки, на голове красовалась бейсболка.

Над формой работали четыре украинских дизайнера, а утверждали ее власти украинской столицы. К слову, эта же команда придумала служебную одежду для работников метрополитена, врачей скорой помощи, персонала Киевпасстранса и Киевзеленстроя. Инициировал проект мэр Киева и брат Владимира — Виталий Кличко.

В последний раз Кличко выходил на ринг 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF, в котором проиграл техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Кличко объявил о завершении карьеры в августе 2017 года. Всего украинский боксер провел 69 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 64 победы (53 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

Во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе, бои Кличко собирали от 300 до 500 миллионов телезрителей по всему миру. Согласно некоторым оценкам, за свою профессиональную карьеру Владимир заработал около 150 миллионов евро.