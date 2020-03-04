СПОРТ

Владикавказ примет поединок Чудинова с Чилембой 21 марта

14:31 04/03/2020

Бой между российским боксером Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой из Малави пройдет во Владикавказе 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Поединок состоится в рамках турнира «Лига Ставок. Битва на Кавказе» во Дворце спорта «Манеж». В этот же день свои бои проведут Давид Дзукаев, Алан Хугаев и Георгий Челохсаев.

32-летний Чудинов владеет титулом чемпиона WBA Gold во втором среднем весе (до 76,2 кг). На его счету 22 победы (15 нокаутом), два поражения. Прошлый бой Чудинов также провел во Владикавказе. В декабре 2019 года он победил француза Хассана Н’Дам Н’Жикама решением судей.

31-летний Чилемба в своем активе имеет 26 побед (10 нокаутом) и семь поражений, также на его счету две ничьи. В последний раз малавийский боксер выходил на ринг в Греции в декабре 2019 года. Решением судей он выиграл у россиянина Александра Кубича.



