Рэпер показал архивное фото первого состава популярной хип-хоп команды

40-летний Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, когда-то начинал свою рэп-карьеру в группе «Психолирик». В 1997 году он выступал вместе с Владиславом Лешкевичем (Влади), Михаилом Епифановым (Шым) и другими музыкантами. Спустя два года коллектив сменил на звание и стал «Кастой», который вот уже больше 20 лет радует многотысячную армию поклонников своими хитами.

В Instagram Баста опубликовал архивный снимок, на котором позирует с коллегами и будущими звездами хип-хоп сцены России.

«Каста 1997»

Фанаты группы с восторгом отреагировали на снимок, сделанный 23 года назад. Некоторые не смогли отыскать Василия на фото, другие удивились прическе Влади. К слову, последние несколько лет артист стрижется налысо. Поклонники, которые слушали треки «Касты» с начала основания группы, поддались ностальгии и стали вспоминать строчки из первых синглов коллектива.

«Влади с волосами, теперь я видел все!», «Так зарождалась легенда», «Где-то в Ростове ковался русский рэп», «Отличное фото. Парень, который стоит слева, Леха Volf. Когда-то была рэп группа Shadows», «Это касстааа, вы слышали о нас?!», «Наши люди, поднимите руки…», — пишут фолловеры.

Отметим, что спустя несколько лет после основания группы «Каста» Вакуленко начал сольную карьеру. Несмотря на это, рэперы до сих пор поддерживают дружеские отношения. Другие музыканты, принимающие участие в развитии коллектива все еще входят в «Объединенную Касту».

Фото: @bastaakanoggano, @vlady.pro