Комиссия правительства России поддержала инициативу Минсельхоза об учете и чипировании домашних животных, сообщают «Известия».

Что нужно знать о чипировании домашних животных

В скором времени законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» будет внесен в Госдуму.

В Минсельхозе рассказали, что маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Заниматься учетом будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.

Законопроект призван облегчить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров для своевременного выявления источника распространения болезней, опасных для животных и человека, сказали в Минсельхозе.

Чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.

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