Владельца сети мини-отелей «Карамель», в одном из которых погибли пять человек из-за прорыва трубопровода, задержали в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 30 января, сообщило агентство «Местное время».

Предпринимателя задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром в четверг. Накануне он дал интервью, в котором рассказал, что в ночь трагедии улетел в Москву, чтобы «сформулировать свою правовую позицию», и заявил, что готов сотрудничать со следствием и «доказывать свою невиновность».

Трагедия произошла в ночь на 20 января. В результате прорыва трубы помещения мини-отеля на цокольном этаже жилого дома залило кипятком. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

21 января представители коммунальных служб рассказали о технических проблемах дома, в котором располагалась гостиница.

Семьи погибших в пермском хостеле получат материальную помощь. Компенсация составит 500 тыс. рублей. Пострадавшим дадут от 200 до 300 тыс. рублей.