Основательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук обошла предпринимательницу Елену Батурину и стала богатейшей женщиной в России. Об этом 20 февраля сообщил Forbes.

Ее состояние оценивается в $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн. Состояние Батуриной за этот же период осталось неизменным и составляет $1,2 млрд. Согласно опубликованному Forbes в четверг рейтингу крупнейших онлайн-продавцов в Рунете, в 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

За 2019 год компания выполнила 164 млн заказов, что в два раза больше, чем в 2018-м. Ассортимент наименований также вырос вдвое — до 3,6 млн единиц. В январе 2020 года компания запустила продажи на территории Евросоюза.

Бакальчук вошла в список богатейших людей в России в 2018 году. Тогда ее состояние оценивалось в $600 млн. Спустя год ее состояние выросло почти вдвое.

Журнал Forbes ранее составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. В числе первых издание назвало основательницу интернет-магазина Wildberries россиянку Татьяну Бакальчук.

Авторы опубликованного 15 декабря рейтинга указывают, что Бакальчук стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние оценивается в $1 млрд.