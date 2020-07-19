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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.

Как пишет издание Sunday Times, владелец соцсети несколько месяцев вел переговоры с Лондоном. Решение о приостановке было принято из-за «более широкого геополитического контекста» и роста напряженности между странами, а возможность возрождения планов рассматривается в случае улучшения отношений между КНР и западными государствами.

Среди причин также называется запрет Британии на покупку 5G оборудования у китайской компании Huawei и ситуация с Гонконгом.

В TikTok при этом заявили о готовности инвестировать в создание своей инфраструктуры в Великобритании.