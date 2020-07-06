Владелец итальянской «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что шокирован произошедшим с футболистом команды Франком Рибери, дом которого был ограблен неизвестными.
Ранее СМИ сообщили, что грабители взломали и обокрали дом 37-летнего француза во Флоренции, в то время, когда сам полузащитник принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы». Рибери обнаружил проникновение в его дом в ночь на понедельник. Ущерб все еще оценивается, но уже известно, что из дома пропали драгоценности и ценные предметы.
«Я очень разочарован и шокирован тем, что случилось с Рибери в воскресенье, — цитирует Коммиссо сайт «Фиорентины». — Помимо финансовых потерь, вы можете потерять и личные вещи, которые дороги как память и ничто не может их заменить. Более того, вы теряете чувство защищенности, которое мы должны чувствовать, когда оставляем наши семьи — жен, детей — дома. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Франку снова почувствовать себя в безопасности и помочь ему пережить это трудное время».