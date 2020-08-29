Владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» одобрили приобретение у испанской «Барселоны» аргентинского нападающего Лионеля Месси при соблюдении определенных экономических параметров, сообщает испанский Sport.es.

Парижане уверены в успехе кампании по трансферу Месси. Они полагают, что им удастся убедить аргентинца и договориться с каталонцами. В контракте 33-летнего футболиста с «Барселоной» указана сумма отступных в размере 700 млн евро.

В «Пари Сен-Жермен» полагают, что приобретение Месси позволит сохранить в команде бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе, а также создать мощное атакующее трио.

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в ближайшее время напрямую свяжется с окружением Месси, чтобы узнать о ситуации и подтвердить полную заинтересованность клуба в игроке. В «Пари Сен-Жермен» уверены, что «Манчестер Сити» не сможет конкурировать с ними в споре за Месси.

После разгромного поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8) Месси сообщил руководству «Барселоны» о желании уйти из клуба.