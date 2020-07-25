Акционеры компании «Киевская площадь», которой принадлежит рынок «Фуд Сити», заявили о намерении придерживаться принципов равенства на всех объектах группы вне зависимости от национальности, говорится в заявлении председателя совета директоров компании Года Нисанова, распространенном пресс-службой «Киевской площади».

На прошлой неделе посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити», а также с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. Позже посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил о нормализации ситуации.

«Для меня и моих партнеров по группе компаний «Киевская площадь» соблюдение российского законодательства является безусловным приоритетом. За многие годы работы на рынке девелопмента и коммерческой недвижимости наши компании неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания», — приводятся в сообщении слова Нисанова.

«Акционеры и руководители группы компаний «Киевская площадь» намерены и впредь твердо придерживаться этих принципов, обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах», — подчеркнул Нисанов.

До этого на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.

«Фуд Сити» принадлежит компании «Киевская площадь», которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева — одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье.