Владельцу алтайской турбазы «Глобус», на которой нашли тела четырех человек, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СК по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение владельцу туристической базы «Глобус» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы.

«На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа – следователи и следователи криминалисты СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели людей – назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты», — говорится в сообщении.

Владельца турбазы задержали и допросили в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. «Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — резюмируют в ведомстве.