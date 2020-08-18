Российский певец и бывший солист группы «Smash!!» Влад Топалов разместил в инстаграме пост, в котором сообщил, что попал в аварию.

View this post on Instagram Попал в дтп утром….😏 Вот примерно такое выражение лица с утра🤣🙈🤦🏻‍♂️ жизнь — интересная штука. С годами начинаешь проще всё воспринимать. Значит так надо. Господь что-то мне говорит🤔 спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения🤍 #владтопалов #vladtopalov A post shared by Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) on Aug 18, 2020 at 1:23am PDT

«Попал в ДТП утром», — написал Топалов.

Исполнитель не рассказал подробности происшествия, а в публикации уточнил, что с годами стал проще относиться и воспринимать разные вещи, в том числе, и опасные ситуации на дорогах.

«Значит, так надо. Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения», — добавил музыкант.

Пост Влада Топалова напугал многих пользователей: «Берегите себя, Влад! Надеюсь, что не пострадали», «Не надо так пугать. Надеюсь, с тобой все хорошо», «Главное, жив и здоров. Со всем остальным — разберетесь».