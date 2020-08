View this post on Instagram

Попал в дтп утром….😏 Вот примерно такое выражение лица с утра🤣🙈🤦🏻‍♂️ жизнь — интересная штука. С годами начинаешь проще всё воспринимать. Значит так надо. Господь что-то мне говорит🤔 спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения🤍 #владтопалов #vladtopalov