Влад Кадони показал поклонникам фото, о котором говорила Ольга Бузова в одном из последних выпусков шоу «Бородина против Бузовой».

Это самая откровенная фотография, которую я когда-либо делал на фотосессии! Поддавшись уговорам я до сих пор смущаюсь при виде ее) Именно о ней говорила @buzova86 на днях в шоу «Бородина против Бузовой» теперь уже скрывать глупо, выношу ее на общественный суд — закидывайте помидорами!!!))) Но как бы я не смущался, в ней однозначно что-то есть) По современным меркам, она конечно совершенно не откровенная, но так как я родом из СССР она практически на грани с вульгарностью))) Мне 34, ребят) Хорошего дня 🙌🏻