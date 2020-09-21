По словам Влада Кадони, они с Ольгой Бузовой часто спорят во время съёмок шоу «Бородина против Бузовой».

Все думают, что главные споры на шоу ББ происходят с участниками.

Но нет. Иногда нам принципиальней донести свою позицию до соведущего, чем до участников.

В наших лицах с buzova86 вечная борьба цинизма и романтизма. Иногда побеждает первое, иногда второе, но самое главное, что в обоих случаях побеждала дружба!

А ещё более важно, чтобы зритель делал свои выводы и находил в наших шоу ответы на свои вопросы. Глядя со стороны оно ведь всегда заметней!