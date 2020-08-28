Ведущий проекта Влад Кадони ответил фолловерам, которые раскритиковали его за отзывы об Алтае.

Люди, ну, что же вы такие категоричные и придирчивые, а главное зачем критикуете меня за это если сами ещё хуже?! Алтай — чудесное место для отдыха, но как и все подобное имеет своих фанатов и тех кому отдых там совершенно не подходит. Я, например, также не люблю Египет. Прямо на дух не переношу его. Почему мне не пишут гневные арабы?! Все имеют право на своё мнение. И я откровенно сказал, что давно был на Алтае. Если что-то изменилось с моего последнего посещения я только рад! Все умные люди поняли, что я утрирую свои впечатления и разговариваю с юмором, прикалываюсь. Глупые начали мне писать, что я не уважаю свой родной регион. Для справки недалеким: вся информация про отдых в ЛЮБОМ регионе есть в интернете. Любой турист может, не обращая внимания ни на чьи мнения, найти ее и решить для себя лично ехать или нет. Прекратите придираться к каждому моему слову и всем хорошего настроения 🙌🏻