Влад Кадони расхваливает своих соведущих, с которыми ему так приятно работать.

За что я обожаю ДОМ2, кроме того, что он собирает под своей крышей людей, которые вряд ли когда-нибудь встретились в жизни. Но это больше про участников. Обожаю за то, что у нас такой яркий и богатый ансамбль ведущих женщин! Бузова с лиричным романтизмом, Бородина с неистовой справедливостью, Орлова с добродушным неубиваемым оптимизмом. Я часто работаю с ними в паре и постоянно слышу вопрос с кем больше нравится работать?

Вся прелесть в том, что работая с девочками в кадре, не буду скрывать, я больше подстраиваюсь под них, нежели навязываю свою манеру. Кто-то любит по-жёстче, кто-то помягче, с кем-то больше нужно в деталях, а кто-то любит смотреть в общем. Они все разные, неповторимые и каждая из них несёт свои, уникальные эмоции и настрой. Гибкость ума позволяет не стоять тупо в противовесе, если ты не согласен, а находиться в диалоге, объяснять тем языком, который ближе и понятней твоему оппоненту.

Для меня каждая съёмка — это партнерская работа. И мои партнеры на столько разные, что работа всегда яркая и эмоциональная. Наверное, за это я так ее люблю.